An Michigan State University (MSU) in Lansing hat ein Mann drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Danach nahm er sich selbst das Leben. Die Polizei gab bekannt, dass an zwei verschiedenen Stellen der Universität Schüsse abgefeuert wurden. Der Angreifer floh zunächst, doch dann wurde seine Leiche außerhalb des Universitätsgeländes gefunden.

Ob es sich bei den Toten um Studierende oder Beschäftigte der Uni handelt, war zunächst nicht bekannt.

Laut Medienberichten konnte zunächst keine Verbindung des 43-jährigen Angreifers mit der Universität nachgewiesen werden.

Einige Verwundete sind nach Polizeiangaben sehr schwer verletzt.

Deputy Chief Chris Rozman von der Michigan State University Campus Police erklärte: "Ich kann bestätigen, dass es mindestens fünf Verletzte gab. Alle fünf Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einige dieser Opfer haben lebensbedrohliche Verletzungen."

Für die nächsten 48 Stunden wurden alle Veranstaltungen und der Unterricht an der Universität abgesagt. Doch die Polizei gab bekannt, dass keine Gefahr mehr auf dem Campus bestehe.

Die Stadt Lansing, wo sich die MSU befindet, liegt im Westen von Detroit.