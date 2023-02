Antakya: Wie die Menschen in der vom Erdbeben zerstörten Stadt den Wiederaufbau angehen

Anelise Borges berichtet für euronews aus den Erdbebengebieten.

„Die Tatsache, dass es keine Kräne oder Bagger mehr in der Nähe bestimmter Gebäude hier in der Altstadt von Antakya gibt, bedeutet, dass der Such- und Rettungsvorgang offiziell beendet ist“, sagt sie. „Es gibt keine Lebenszeichen mehr in diesen Gebäuden, und dies scheint eine neue Phase im Einsatz hier im Süden der Türkei zu sein. Einige der Bewohner und Geschäftsinhaber in diesem Teil der Stadt dürfen zurückkommen und ihre Geschäfte überprüfen, um zu sehen, ob sie noch etwas finden, das sie mitnehmen können.

Es sind Menschen, die versuchen, das, was von ihrem Leben noch übrig ist, aufzusammeln. Etwa 13 Millionen Menschen sind allein hier im Süden der Türkei von den Beben betroffen. Die türkische Regierung hat allen, die ihr Haus verloren haben, ein neues Zuhause versprochen. Und zwar innerhalb eines Jahres. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Versprechen. Ein Versprechen, das viele hier als völlig unerreichbar abtun, wenn man bedenkt, was sie als langsame Reaktion seitens der Behörden beurteilen.

Diese Woche wurde im türkischen Fernsehen eine große Spendensammlung durchgeführt, bei der über 5 Milliarden Euro für die Opfer zusammenkamen. Aber einige hier sind entschlossen, ihr Leben so schnell wie möglich wieder selbst in die Hand zu nehmen.“

Serkan heißt ein Mann, der in diesem Stadtteil ein Geschäft besitzt: „Diese Straße wird in einer Woche, höchstens zwei Wochen wieder geöffnet sein“, meint er. „Die Geschäfte öffnen wieder, Sie werden sehen. Es sind 13 Tage vergangen. Die Menschen sterben durch ein Erdbeben, im Verkehr oder zu Hause sterben. Die Katastrophe ist vorbei. Im Islam trauert man nur drei Tage. Nach drei Tagen ist Schluss“, erläutert er. Das Leben müsse zurückkehren.

Borges: „Serkans Wärme bringt bereits wieder Leben in die Stadt. Aber er ist sicherlich gezeichnet von dem, wo er erlebt hat und was er verloren hat.“

„Sie haben mir erzählt, innerlich geweint zu haben“, sagt Borges. „Haben Sie jemanden verloren?“, will sie wissen. „Nein“, antwortet Serkan. „Aber ich habe Freunde verloren. Gute Freunde... Viele.“

Borges: „Serkan sagt, es ist im Namen derer, die gestorben sind, dass er Antakya nicht verlassen, sondern versuchen werde, seine Nachbarn zu überzeugen, auch zu bleiben. Die Stadt brauche sie, sagt er, und die Erinnerung an die Verstorbenen werde in und durch diesen Ort weiterleben.“