Hunderte von Menschen sind in den vergangenen zwei Tagen in Huanta in Peru auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen Polizei und Justiz in ihrem Land.

Die Demonstranten legten Feuer in einem Anwaltsbüro und verbrannten Stühle und juristische Dokumente.

Hintergrund ist der gewaltsame Tod eines 18-Jährigen. Nach dem Fund seiner Leiche wurden mehrere Verdächtige von der Polizei verhört. Einer von ihnen soll gestanden haben, Daniel Quispe getötet und seine sterblichen Überreste versteckt zu haben.

Lokale Medien berichteten, dass die Proteste begannen, nachdem dieser Verdächtige freigelassen worden war. Ein nicht identifizierter Demonstrant in der Menge sagte am Freitag, er wolle Gerechtigkeit für Quispe.