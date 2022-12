no comment

In der österreichischen Hauptstadt Wien hat wieder der traditionelle Krampusumzug stattgefunden. Dabei werden die mythischen Figuren des Krampus und des Heiligen Nikolaus gefeiert.

Der Krampus, eine Mischung aus Ziegenbock und Dämon, begleitet traditionell den freundlichen Nikolaus, der am 6. Dezember Geschenke an die Kinder verteilt.

In vielen Orten Österreichs ist der Krampus unterwegs - einer der größten Umzüge fand in der Wiener Neustadt in Niederösterreich statt.

23 Gruppen aus ganz Österreich nahmen daran teil, etwa 400 Menschen hatten sich als "Krampus" verkleidet.