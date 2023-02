Durch ein Erdbeben der Stärke 7,8 sind in Syrien mindestens 783 Menschen ums Leben gekommen, über 2200 wurden verletzt.

Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Türkei. Es ereignete sich noch vor Sonnenaufgang in der türkischen Stadt Gaziantep, die etwa 25 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt. Im Norden Syriens stürmten die Menschen panisch aus ihren Häusern.

Rettungskräfte begannen sofort damit, in den Trümmern der zerstörten Gebäude nach Überlebenden zu suchen. Allein in Aleppo sind mindestens 20 Gebäude zusammengebrochen.

Schon vor dem Erdbeben stürzten in der vom Krieg gebeutelten Stadt immer wieder instabile Gebäude ein. Das lag nicht nur an der mitgenommenen Infrastruktur Aleppos, sondern auch an ungenügenden Sicherheitskontrollen bei Neubauten, von denen einige illegal errichtet wurden.

Das Erdbeben soll von der Westküste Latakias bis nach Damaskus zu spüren gewesen sein. Der Leiter des Nationalen Zentrums für Erdbeben sprach von dem stärksten Beben seit der Gründung der Einrichtung im Jahr 1995.