Die Spieler des Ghana Project Football Clubs aus Accra hielten gemeinsam einen Augenblick inne, um des beim Erdbeben in der Türkei getöteten Christian Atsu zu gedenken. Auch bei anderen Fußballveranstaltungen fanden Schweigeminuten statt, unter anderem Heimspiel seines ehemaligen Vereins FC Chelsea (England) gegen Southampton.

Der 31-jährige Atsu spielte für den in der Stadt Antakya beheimateten Verein Hatayspor in der türkischen Süper Lig. Seine Leiche wurde in den Trümmern eines Wohngebäudes gefunden. Für Ghanas Nationalmannschaft stand er in 65 Länderspielen auf dem Feld. Atsu nahm an der Weltmeisterschaft 2014 teil. Bei der Afrikameisterschaft 2015 wurde er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet, nachdem er mit Ghana ins Endspiel eingezogen war, dieses aber im Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste verlor.