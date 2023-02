Am Strand der japanischen Stadt Shizuoka, rund 150 km südwestlich von Tokio, ist eine Metallkugel mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Metern an den Strand gespült worden. Eine für die Entschärfung von Bomben zuständige Einheit der Polizei wurde an den Fundort geschickt. Zuvor hieß es, es sei ein Objekt, das an eine Mine erinnere, am Strand gefunden worden.

Am Strand der japanischen Stadt Shizuoka, rund 150 km südwestlich von Tokio, ist eine Metallkugel mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Metern an den Strand gespült worden. Eine für die Entschärfung von Bomben zuständige Einheit der Polizei wurde an den Fundort geschickt. Zuvor hieß es, es sei ein Objekt, das an eine Mine erinnere, am Strand gefunden worden. Nach Angaben der Polizei seien Röntgenaufnahmen gemacht worden, die gezeigt hätten, dass die Kugel hohl sei. Es habe zu keiner Zeit die Gefahr einer Explosion bestanden. Der Hintergrund der Kugel, von wem sie stammt und was deren Zweck ist, blieb jedoch zunächst unklar.