Nach Trumps Angriffsdrohung: Syrienkonflikt vor der Eskalation

Das US-Militär bereitet sich auf einen Vergeltungsschlag in Syrien vor. Wann und wo genau dieser stattfinden wird – noch völlig unklar. Dass er militärisch auf den vermeintlichen Giftgasangriff reagieren will, daran ließ Donald Trump auf Twitter keinen Zweifel. Seine Nachricht, eine Kampfansage, auch an Syriens Verbündeten: