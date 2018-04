Verzweifelte Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef Haub (58)

Die Suche nach dem Chef des Tengelmann-Konzerns Karl-Erivan Haub (58) in den Schweizer Alpen oberhalb von Zermatt dauert an. Der passionierte Skitourengeher war am Samstag nicht in sein Hotel zurückgekommen. Inzwischen hat die Familie des Erbens der Kaufhaus-Kette auch einen privaten Suchtrupp engagiert, Hubschrauber überfliegen das Matterhorn-Gebiet an der Grenze zwischen der Schweiz und ¨Italien.