Ronaldo spart - neue Steueroasenkonstruktion aufgetaucht

Cristiano Ronaldo nutzte diverse Steueroasen, das ist seit 2016 bekannt. Jetzt ist eine weitere steuersparende Konstruktion aufgetaucht, wie DER SPIEGEL berichtet.

Über Holdings in Luxemburg und Jersey wurden seit 2015 seine Anteile an Hotels verwaltet, ohne das Ronaldo offiziell auftauchen würde. Laut Football Leaks ist Ronaldo aber der "einzige wirtschaftlich Berechtigte". Nach der Rechercheanfrage des Spiegel übertrugen die Luxemburger Strohmänner keine 24 Stunden später alle Anteile über 16 Millionen Euro an Ronaldo. Über die Mutter in Jersey aber verloren Ronaldos Anwälte kein Wort, und auch in seiner Steuererklärung taucht diese Gesellschaft laut Spiegel nicht auf.