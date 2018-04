Texas: Letztes Geleit für Barbara Bush († 92)

Rund 1500 Trauergäste haben im texanischen Houston Abschied von der ehemaligen First Lady Barabara Bush genommen. Die Trauerfeier fand in der St. Martin-Kirche statt - einem Gotteshaus, in dem Barbara Bush und ihr Mann häufig den Gottesdienst besuchten. Die Frau und Mutter der Ex-Präsidenten George H. W. und George Bush war am Dienstag im Alter von 92 Jahren verstorben.

Unter den Trauergästen waren First Lady Melania Trump sowie die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und die ehemalige First Lady Michelle Obama. US-Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme an der Zeremonie "aus Respekt vor der Bush-Familie" abgesagt. Trump twitterte am Samstag, er denke an die Bush-Familie, bete für sie und werde die Feier an diesem "wundervollen Tag" im Fernsehen verfolgen.

Sohn Jeb Bush sagte in seiner Trauerrede, die Verstorbene habe das Leben der Familie mit Lachen und Freude erfüllt.

Im Anschluss an die Zeremonie wurde Barbara Bush im engsten Familienkreis 160 Kilometer nordwestlich von Houston beigesetzt.