Utah Jazz siegt souverän über Oklahoma City Thunder

Die Zuschauer bekamen beim ersten Playoff-Spiel des Jahres in Salt Lake City viel geboten - Jazz führte zu Anfang, Thunder kontrollierte aber am Ende das Viertel. Der zweite Durchgang gehörte dem Spanier Rubio, Utah ging wieder mit der Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel drehte die Partie dann nochmal, Thunder holte auf, für die Führung sollte es aber nicht mehr reichen. Damit übernahm Utah Jazz die 2:1-Führung in der Serie.

Spiel 4 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag ebenfalls in Salt Lake City statt.