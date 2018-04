Eisenbahner in Frankreich: "Alle müssen streiken"

Der Streik der Eisenbahner geht in Frankreich weiter, eine Demonstration folgt einer anderen: In der französischen Stadt Lyon bereiten sich Mitglieder des Gewerkschaftsbundes CGT bereits auf den 11. Tag des Protests gegen die Bahnreform der Regierung vor.

Für viele ist die Bewegung bereits ein Erfolg. Das meint auch Laurent Aubeleau von der CGT in Lyon: "Seit dem 3. April läuft der Streik gut, sei es während der Streiktage oder auch zwischendurch. Wir haben über Bahnfrachten gesprochen, die Produktionsanlagen werden gestört, ob in der Automobil- oder in der Bauindustrie. Es gibt Züge, die nicht mehr ankommen, und die die Fabriken nicht mehr beliefern. Es fängt an, effektiv zu sein."