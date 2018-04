Schweden feiert Frühlingsbeginn

Der Walpurgistag wird in Schweden Valborg genannt. Traditionell wird an dem Tag, dem Namenstag des heiligen Walburga der einhergehende Frühling gefeiert. In Uppsala ist das Zentrum der studentischen Festivitäten an Valborg. Zehntausende Schaulustige und Studenten aus dem ganzen Land kommen an dem Tag in Schwedens älteste Universitätsstadt, um das traditionelle Bootsrennen „Forsränningen“ zu verfolgen. Bei dem Rennen versuchen die Studenten in selbstgebauten Booten und Flößen dem Fluss Fyrisån zu überqueren. Anschließend steht ein “Champagnegalopp” auf dem Programm. Und wie in vielen anderen Studentenstädten, wird auch in Uppsala bis tief in Nacht am Walpurgistag ausgelassen gefeiert.