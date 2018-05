Mueller vs Trump

Donald Trump muss Rede und Antwort stehen. Laut der "New York Times" hat der amerikanische Sonderermittler Robert Mueller in den Untersuchungen zur Russland-Affäre eine Liste mit Fragen an das Weiße Haus übergeben. Mueller soll genug Indizien haben, um dem Verdacht einer Justizbehinderung durch Trump nachzugehen. Wie die „New York Times“ weiterberichtete, übergab das Team des Sonderermittlers telefonisch mindestens vier Dutzend Fragen an Trumps Anwälte.