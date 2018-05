Jürgen Klopp: Nur Mut gegen Real Madrid

Seit dem Ende der Premier-League-Saison vor über einer Woche konzentriert sich der FC Liverpool voll und ganz auf das Champions-League-Endspiel am kommenden Samstag. Jürgen Klopp, der Trainer der Reds, will Real Madrid in Kiew überraschen - bloß wie? Zu stark, zu konstant ist Real in den entscheidenden Spielen, und zwar nicht erst seit gestern. Schließlich hat Madrid in den vergangenen vier Jahren drei Mal den Henkelpott geholt.