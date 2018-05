Nordkoreas Atomtestgelände: Journalisten ja, aber nicht aus Südkorea

Eine Gruppe internationaler Journalisten ist in Nordkoreas Hafenstadt Wonsan gelandet. Eine ungewöhnliche Einladung, die Pressevertreter sollen über die geplante Zerstörung eines Atomwaffentestgeländes in Nordkorea berichten. Die Aktion ist zum einen Teil der Annäherung Nordkoreas an die internationale Staatengemeinschaft. Zum anderen ist das Testgelände im bergigen Nordosten des Landes Wissenschaftlern zufolge sowieso einsturzgefährdet.