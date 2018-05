FC Arsenal: Arsene Wenger geht, Unai Emery kommt.

In Paris hatte Emery eine Meisterschaft, zwei Pokalsiege und zwei Liga-Pokalsiege gefeiert, in der Champions League war er mit PSG jedoch zweimal in Folge im Achtelfinale gescheitert. Deshalb wohl hatte der Baske für Thomas Tuchel Platz machen müssen.

Dafür trainiert er bald die «Gunners», die er zurück in die Champions League führen soll. Bei Arsenal ist Emery der erste neue Coach seit 1996, 22 Jahre hatte Arsène Wenger an der Seitenlinie des Londoner Vereins gestanden, es ist das Ende einer Ära.