Moskauer Studenten gegen WM-Fanzone

In der russischen Hauptstadt Moskau wehren sich viele Studenten gegen eine Fanmeile, die für die anstehende Fußball-WM geplant ist. Die Fanzone soll nämlich in unmittelbarer Nähe, auf dem Gelände ihrer Universität errichtet werden. Zehntausende Fußballfans sollen dort feiern und die WM-Spiele mitverfolgen.

Die WM in Russland startet am 14. Juni und endet am 15. Juli. 12 WM-Spiele sollen in Moskau stattfinden.