Zehntausende bei Demonstrationen in Berlin

Deutschlandfahnen und Afd-Plakate in Berlin: Rund 5000 Anhänger der Alternative für Deutschland haben am Sonntag in der Hauptstadt demonstriert. Ein Zeichen wollten sie setzen - gegen den Kurs der Regierung.

"Man bekommt mit, dass Deutschland überfordert ist mit der Integration", sagt ein Demonstrant. "Ich bin hier, um ein Statement zu setzen, dass die Politik so nicht weitergeht“, sagt eine andere.

Auf der Abschlusskundgebung vor rund 5000 Teilnehmern nannte der AfD-Bundesvorsitzende Jorg Meuthen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine "Hohepriesterin des Zynismus der Macht". Mit ihrer Flüchtlingspolitik werde "Deutschland buchstäblich hergeschenkt". Co-Vorsitzender Alexander Gauland sagte, die etablierten Parteien «lieben die Fremden, nicht uns, nicht euch, nicht die Deutschen." Der Protest werde so lange anhalten, bis die AfD die Verantwortung übernehme.

Jessica Saltz, Euronews Berlin: "Es ist sehr ungewöhnlich, dass eine Partei in Deutschland eine solche Kundgebung veranstaltet, aber die Afd ist stolz darauf, mit der Tradition zu brechen. Sie mögen jetzt im Bundestag sitzen, aber sie können immer noch Unterstützer auf den Straßen mobilisieren. Und diese Demonstration hat auch andere rechtsextreme Gruppen angelockt, die alle die gleichen Ansichten teilen."