BAMF: Seehofer will aufräumen

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will im Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schonungslos aufklären und gegebenfalls aufräumen. Das sagte er gegenüber dem Zweiten Deutschen Fernsehen.

Jahrelang sei in der Bremer Außenstelle Recht in vielfältiger Hinsicht nicht beachtet worden, so Seehofer.