Brasiliens LKW-Fahrer sorgen weiter für Stillstand

“Wir sind den Lastwagenfahrern und ihren Vertretern entgegengekommen, sind auf alle Forderungen eingegangen, die sie unter anderem in den sozialen Medien gestellt haben", sagte Eliseu Padilha, Stabschef der Regierung. "Jetzt müssen die Trucker ihren Teil erfüllen und weiterarbeiten, um die Versorgung brasilianischer Familien zu garantieren.“

In Brasilien werden die meisten Güter mit LKWs transportiert. Seit vergangenem Montag sitzen Geschäfte, Flughäfen und Tankstellen auf dem Trockenen. In vielen Fabriken stehen die Bänder still.

Präsident Michel Temer ließ einige Straßensperren durch Soldaten räumen. Seither können zumindest Tanklastwagen unter Polizeischutz die Raffinerien verlassen.