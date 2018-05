Generalstreik in Griechenland

Der Tag in Griechenland wurde von einem Generalstreik bestimmt. Tausende öffentlich und privat beschäftigte Angestellte haben aus Protest gegen Lohnkürzungen ihre Arbeit niedergelegt. Fähren, Flugzeuge und Bahnen standen zeitweise still, Verwaltung und Schulen blieben geschlossen, in staatlichen Krankenhäusern wurden nur Notfälle behandelt. Nach Polizeischätzungen waren rund 8.000 Menschen im Zentrum Athens auf die Straßen.