Fußball-WM, auf den Hund gekommen

Ein Dackel mit übersinnlichen Fähigkeiten sagt in London voraus, wie die WM-Matches bei der Fußball-WM ausgehen. Bisher hat er nur zweimal danebengegriffen. Und das geht so: R2D2 bekommt typische Speisen der Matchgegner vorgesetzt und wenn er bei zwei Versuchen die selbe Speise zum Fressen gut findet – dann müssen die Kicker des erwählten Landes das nur noch verwirklichen. Knabbert R2 D2 mal so, mal so, dann heißt das „Unentschieden“.

Und wie geht – sagen wir mal – Japan gegen Kolumbien aus? Für Dackel: Sushi gegen Banane? Unentschieden, orakelte er - knapp daneben. Dass Japan (2:1) gewinnt, hatte kaum ein Mensch erwartet.