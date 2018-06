40. Gay-Pride in Mexiko-Stadt

Die mexikanische Kapitale hat die sichtbarste Gay-Community des Landes, außerhalb der Hauptstadt bleiben Diskriminierung und Gewalt oft ungestraft.

Am 1. Juli wird in Mexiko gewählt, kritisiert wird der fehlende politische Wille, die Rechte der Minderheiten im ganzen Land durchzusetzen. Nur in sechs von 31 mexikanischen Bundesstaaten in die gleichgeschlechtliche Ehe legal.