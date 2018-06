Libyen: Küstenwache rettet Hunderte Migranten aus Mittelmeer

Die libysche Küstenwache hat erneut Hunderte Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Am Montag habe sie mehr als 160 Menschen aufgegriffen. Am Sonntag wurden bei mehreren Operationen laut offiziellen Angaben fast 950 afrikanische Migranten an Land gebracht, die auf Schlauchbooten unterwegs waren. Zudem habe die Küstenwache zehn Leichen geborgen.