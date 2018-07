Bestätigung für Trump: US-Wirtschaft wächst auch im 2. Quartal

In den USA wächst die Wirtschaft wie seit Langem nicht: Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt laut Handelsministerium um 4,1 Prozent zu. Das liege vor allem am privaten Konsum, der um vier Prozent gewachsen sei. Grund zur Freude für Präsident Donald Trump: "Diese Zahlen sind sehr, sehr stabil", sagte er auf einer Pressekonferenz in Washington. "Das ist keine Ausnahme. Ich denke, dass wir im nächsten Quartal sehr gut sein werden."

Die Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um fast das Doppelte im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. Zuletzt hatte es 2014 solch hohe Wachstumsraten gegeben. Trump sieht sich in seiner Politik bestätigt: "Es fließen Milliarden Dollar in die Staatskassen der Vereinigten Staaten. Wir bekommen Jobs, Geld, wir werden respektiert. Und am Ende werden die Stahlpreise wirklich runtergehen, wegen der ganzen neuen Fabriken, die im Wettbewerb miteinander stehen werden. Aber es wird nicht passieren, dass andere Länder beim Stahl überall Dumping betreiben, so nennen sie es, Dumping. Und dass sie unsere Fabriken zerstören, unsere Unternehmen und unsere Arbeitsplätze."