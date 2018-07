Ortega: "Neuwahlen öffnen die Tür zur Anarchie"

Oscar Valero - euronews: "Haben Sie nicht daran gedacht zurückzutreten oder Neuwahlen auszurufen?"

Daniel Ortega, Präsident von Nicaragua: "Das hat es in Mittelamerika noch nie gegeben, selbst in Kolumbien beim Friedensprozess haben sie nicht daran gedacht. Bei all dem Blutvergießen in Zentralamerika."

Oscar Valero: "Sie denken also nicht mal daran"

Daniel Ortega: "Nein, das tue ich nicht."

Oscar Valero: "Also: Sie oder Chaos?"

Daniel Ortega: "Dieser Weg, der der Neuwahlen öffnet die Tür zur Anarchie."

Das gesamte Interview gibt es am Dienstagabend auf euronews.