Verbotene Zäune verantwortlich für die Waldbrände?

Zwei Wochen nach den tödlichen Waldbränden in Griechenland geht die Suche nach Verantwortlichen weiter. Der Bürgermeister von Rafina, der für etwa die Hälfte des Brandgebietes zuständig ist und selbst sein eigenes Haus in den Flammen verloren hat, sagte jetzt im Interview mit Euronews, dass es in seinem Ort einen aktuellen Evakuierungsplan gebe. Der sei aber nicht ausgeführt worden, weil die Feuerwehr keinen Evakuierungsbefehl erteilt habe, sagt Vangelis Bournous: "Ich glaube, die Feuerwehr ist allein für die Tragödie verantwortlich zu machen. Das werden die Untersuchungen beweisen.Manche versuchen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, indem sie Behauptungen aufstellen. Diese Behauptungen sind nicht wahr. Wir haben alle Beweise, um zu zeigen, wer die Lügner sind."