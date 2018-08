Syrien: Auch Kinder unter den Opfern nach Explosion in Sarmada

In der syrischen Stadt Sarmada in der Provinz Idlib, einer der letzten Regionen Syriens, die sich noch in der Hand von Rebellen befindet, hat eine Explosion am Sonntag mindestens 69 Menschen in den Tod gerissen, darunter ein Großteil Zivilisten. Menschenrechtlern zufolge starben mindestens 17 Kinder und 14 Frauen.

Die syrische Hilfsorganisation der Weißhelme sprach von 67 Toten. Sie konnte eigenen Angaben zufolge 17 Verletzte aus den Trümmern retten.

Durch die Detonation waren zwei Wohnhäuser und ein mutmaßliches Waffenlager eines Händlers des radikal-islamischen Bündnisses Hay'at Tahrir al-Scham eingestürzt.