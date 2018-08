19 Tote bei Hotelbrand

In China sind bei einem Brand in einem Hotel mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ereignete sich im Beilong Hot Spring Hotel in der nordöstlichen Provinzhauptstadt Harbin. Demnach begann der Brand in dem vierstöckigen Gebäude am frühen Morgen, 105 Feuerwehrkräfte mit 30 Löschfahrzeugen seien im Einsatz gewesen. Die Einsatzkräfte hätten vor Ort 16 Menschen tot aufgefunden, drei weitere seien im Krankenhaus gestorben, teilten die Lokalregierung mit. Die Brandursache werde noch ermittelt, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit.