Moldawien: Demo für Wiedervereinigung mit Rumänien

In Moldawien - amtlich Republik Moldau genannt - haben Tausende für eine Wiedervereinigung mit Rumänien demonstriert. Beide Länder waren zwischen 1919 und 1940 Teil von Großrumänien. Rumänisch ist die Landessprache Moldawiens, das Teil der Sowjetunion war und 1991 unabhängig wurde.

„Wir wollen uns mit unserem Heimatland wiedervereinigen. Nieder mit den Grenzen!", sagt diese Frau. „Niemand hat uns gefragt, ob wir von den Russen besetzt sein wollen. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht um Erlaubnis bitten. Wir müssen uns vereinigen", fordert sie.

Der Weltbank zufolge ist Moldawien in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner das Schlusslicht in Europa. In der Bevölkerung gibt es sowohl Anhänger einer engen Zusammenarbeit mit Russland als auch Befürworter einer Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Rumänien.