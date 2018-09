Der Hitzesommer macht den Schweizer Gletschern zu schaffen

Auch sie schwitzen: Der heiße Sommer macht den Gletschern in der Schweiz zu schaffen - allen voran dem Rhonegletscher im Kanton Wallis. Seit Jahren wird hier für Touristen eine Eishöhle in den Gletscher geschlagen. Mittlerweile fließt das Schmelzwasser deutlich sichtbar an den blau schimmernden Wänden herunter.