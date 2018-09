"Aufstehen": Sahra Wagenknechts neue Sammelbewegung

"Aufstehen" für einen Politikwandel in Deutschland. Das fordert die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht - und hat dafür die Sammelbewegung "Aufstehen" gegründet.

Für sie ist die neue Initiative eine Antwort auf Ereignisse wie in den vergangenen Tagen in Chemnitz: "Was wir in Deutschland erleben, ist eine handfeste Krise der Demokratie. Es gibt ganz viele Menschen, die sich von den Politikern, von den Regierungen und von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, die sich im Stich gelassen fühlen, die sich abwenden."