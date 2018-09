Wirbel um paramilitärische "Steirer Garde"

In einem Wald nahe der Stadt Maribor an der Grenze zu Österreich waren Dutzende Maskierte in Tarnkleidung und teilweise mit Schusswaffen aufmarschiert. Die Gruppe bezeichnet sich als "Steirer Garde" in Anspielung auf die historische Region Steiermark dieseits und jenseits der Grenze.

Anführer der Paramilitärs ist laut slowenischen Medien der prominente Nationalist und Rechtsextremist Andrej Sisko. Es handele sich um eine "freiwillige Verteidigungsgruppe freier Männer", die ein "paralleles Rechtssytem anstrebe, so die slowenische Nachrichtenagentur STA. Die Bewaffnung der Paramilitärs bezeichnete Sisko demnach als "fundamentales Menschenrecht".

Sicherheitsexperten in dem NATO-Land stuften die neue Gruppe als gefährlich ein.