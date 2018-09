Daimler präsentiert erstes Elektroauto

Der Autobauer Daimler will Mitte des kommenden Jahres das erste Modell seiner neuen Elektro-Marke EQ auf die Straße bringen.

Bei einer Präsentation im schwedischen Stockholm stellte Vorstandschef Dieter Zetsche den EQC vor, einen rein batteriebetriebenen sportlichen Stadtgeländewagen.

Gebaut wird er im Mercedes-Benz-Werk in Bremen.

Dem ersten Modell soll eine ganze Serie weiterer komplett neu entwickelter Elektrofahrzeuge folgen, vom Kompakt- bis zum Luxuswagen.

Daimler investiert laut Zetsche in den kommenden Jahren gut zehn Milliarden Euro in die Entwicklung der Autos und eine weitere Milliarde in die Batterieproduktion.