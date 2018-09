Filmfestival Venedig: "1938 Diversi" - 80. Jahrestag der Rassengesetze

An diesem Mittwoch vor 80 Jahren hat der italienische König Vittorio Emanuele III. im toskanischen San Rossore die Rassengesetze erlassen. Der damals umstrittene Schritt diente der Vertiefung des Verhältnisses zwischen der faschistischen Regierung Italiens und Hitler-Deutschland, in dem ähnliche Gesetze schon länger in Kraft waren.