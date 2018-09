Maas bemüht sich in der Türkei um Annäherung

Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei steht für Außenminister Heiko Maas die Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen im Vordergrund. Bereits am Mittwoch war er mit Präsident Recep Tayip Erdogan zusammengetroffen, am Donnerstag besuchte er gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu eine deutsche Schule.