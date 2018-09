Götterdämmerung in Schweden

An diesem Sonntag wählen die Schweden eine neue Regierung. In dem traditionell linksgerichteten Land könnte es zu einer politischen Neuordnung kommen. Denn die ultrarechten Schwedendemokraten, die aus einer Neonazi-Bewegung hervorgegangen sind, haben gute Chancen zweitstärkste Kraft im Land zu werden. Die Aufnahme vieler Flüchtlinge während der großen Fluchtwelle im Jahr 2015 bescherte den Rechtspopulisten enormen Aufwind. Besonders im Süden und im ländlichen Raum liegen die Nationalisten in Umfragen im hohen zweistelligen Bereich. Eine ernste Bedrohung für die regierenden Sozialdemokraten.

Während einer TV-Debatte bekannten die Politiker Farbe.