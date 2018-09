Novak Djokovic (31) hat mit seinem 6-3 7-6(4) 6-3 Sieg gegen Juan Martin Del Potro (29) die US-Open von Flushing Meadows in New York gewonnen. Es ist der 14 Grand Slams Titel für den Serben, der dem Argentinier Del Potro keine Chance ließ.

Djokovic, der nach den Australian Open am Ellenbogen operiert worden war, hat drei der letzen vier Turniere gewonnen.

Das besondere an dem ATP-Turnier von New York war in diesem Jahr die extreme Hitze - auch bei abendlichen und nächtlichen Matches.