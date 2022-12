Auslieferung: Ex-Kryptobörsen-Chef Bankman-Fried erreicht USA

Der ehemalige Chef der Kryptobörse FTX Sam Bankman-Fried ist in den USA eingetroffen. Mehrere Fahrzeuge des FBI verließen am Donnerstag einen New Yorker Flughafen. Bankman-Fried soll sich an Bord eines der Fahrzeuge befunden haben. Der 30-Jährige hatte zuvor seiner Auslieferung durch die Bahamas zugestimmt.

In den USA ist er wegen Betrugs angeklagt, in einem der wohl größten Finanzskandale der Geschichte der Vereinigten Staaten. Bankman-Fried soll Investoren um Milliarden Dollar betrogen und Gelder veruntreut haben.

Auch zwei seiner früheren Geschäftspartner wurden nach dem Niedergang der Kryptobörse angeklagt. Sie haben sich mittlerweile schuldig bekannt.

Die Kryptobörse FTX hatte am 11. November Gläubigerschutz beantragt. Zuvor hatten Kunden massenhaft Geld abgezogen, als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von zehn Milliarden Dollar. Bankman-Fried trat am selben Tag als Chef zurück. Er hat sich entschuldigt, Betrugsvorwürfe jedoch zurückgewiesen.