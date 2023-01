Ein russischer Raketenangriff hat ein neunstöckiges Wohnhaus in Denipro in der Ukraine getroffen. Dabei wurden laut Bürgermeister mindestens 17 Menschen getötet und 64 verletzt. 38 Menschen wurden bisher lebend aus den Trümmern gezogen. Bis zu 200 Menschen sind obdachlos, weil die Wohnungen zerstört wurden. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten laufen noch immer. Anwohner helfen den Rettungsdiensten, die Trümmer zu beseitigen

Wolodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine in seiner täglichen Ansprache: "Ist es möglich, den russischen Terror zu stoppen? Ja, das ist möglich. Kann das auf andere Weise geschehen als auf dem Schlachtfeld in der Ukraine? Leider nein. Was wird dafür benötigt? Die Waffen, die unsere Partner in ihren Lagern haben und auf die unsere Kämpfer warten."

Rettungskräfte versuchten mit einem Kran, die in den oberen Stockwerken des Gebäudes eingeschlossenen Menschen zu evakuieren, von denen einige mit den Taschenlampen ihrer Mobiltelefone Signale gaben, wie der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoshenko, im Nachrichtensystem Telegram mitteilte.

In der nordöstlichen ukrainischen Region Charkiw haben russische Raketenangriffe "kritische Infrastruktur und Industrieanlagen" getroffen so der örtliche Bürgermeister. Rund 1700 Menschen sind ohne Strom und Wärmeversorgung. In "den meisten Regionen" der Ukraine wurden wegen der neuen Angriffe die Notstromversorgungen eingeschaltet.

Ein Teil des Hauses in Dnipro muss noch abgerissen werden. Dies kündigte der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatov, vor Ort an: "Alle Eingänge auf der rechten Seite müssen demontiert werden." Ihm zufolge lebten mehr als 1.100 Menschen in dem Gebäude.