Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, erregt derzeit nicht wegen politischer Aussagen, sondern wegen einer Karnevalsrede Aufsehen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat in Aachen den Orden wider den tierischen Ernst verliehen bekommen.

Aber die als Vampirin verkleidete FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist nach der in der ARD ausgestrahlten Karnvalssitzung meistkommentiert. Die 64-Jährige beschreibt sich darin selbst in Reimform: "Von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministrabel, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin“.

CDU-Chef Merz als "Flugzwerg"

Gegen ihre Politiker-Kollegen und gegen Russlands Präsident Putin teilt die Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf in ihrer Büttenrede eifrig aus. CDU-Chef Friedrich Merz, der seinen eigenen Privatjet fliegt, steht im Fadenkreuz von Strack-Zimmermann. Sie reimt:

"Wer vor Krieg geflohen ist,

verhöhnt er als Sozialtourist.

Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha,

beschimpft er ihn als Grundschulpascha

und alle Klimaaktivisten

sind für ihn nur Terroristen.

Doch treibt‘s ein Naziprinz zu wild,

Wird der Flugzwerg plötzlich mild."

Der letzte Satz ist eine Anspielung auf die Reichsbürger-Szene in Deutschland.

Twitter-User @l8nighttracker findet den CDU-Chef in der Rede "höchst zutreffeend charakterisiert".

Und zu den umstrittenen Aussagen von Merz nach den Silvester-Krawallen meint sie: "Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha."

Im Publikum ist der CDU-Chef neben seinem lachenden Parteikollegen, dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, zu sehen.

CDU fordert Entschuldigung von Strack-Zimmermann und ernstet Spott

Die CDU fordert an diesem Dienstag eine Entschuldigung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. CDU-Generalsekretär Mario Czaja erklärt: "Der bizarre Auftritt von @MAStrackZi markiert selbst für ihre Verhältnisse ein neues Niveautief. Für eine Handvoll Applaus von rot-grün hat sie alle Grenzen anständigen Umgangs gesprengt. Eine solche Peinlichkeit hat mit #Karneval nichts zu tun. Ich erwarte eine Entschuldigung."

RTL-Journalist Nikolaus Blome sieht das anders: "Wer #Karneval ernst nimmt, hat das Konzept nicht verstanden. Und zwar in der Bütt genauso wie im Saal."

Twitter-User @kaffeecup schreibt zu der CDU-Reaktion: "Nach einer Karnevalsrede. EINER KARNEVALSREDE! Das muss diese gefährliche Verbotskultur sein, vor der die CDU immer warnt."

Auf Twitter hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein Foto von sich im Vampirkostüm gepostet. Sie schreibt auch: "Übrigens: #Karneval ist seit jeher ein Mittel, um Krisenzeiten mit Humor und scharfer Ironie zu verarbeiten. Würden wir unseren Alltag jeder Krise und den Despoten dieser Welt beugen, hätten wir ein Leben lang nichts mehr zu lachen."