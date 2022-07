Drei Tage lang feiern der deutsche Finanzminister Christian Lindner (43) und die WELT-Journalistin Franca Lehfeldt (33) ihre Hochzeit auf der Ferieninsel Sylt. BILD spricht von einer Traumhochzeit und von der Polit-Hochzeit des Jahres. Das Blatt gehört wie die WELT zum Springer-Konzern, BILD-TV berichtet LIVE und hat dafür Promi-Expertin Patricia Riekel und eine Astrologin im Studio. Dass ein Regierungsmitglied die Chefreporterin Politik bei Welt TV heiratet, werten einige Beobachterinnen und Beobachter als verwerfliche Verflechtung von Politik und Medien.

In den sozialen Netzwerken und auch in den Kommentarspalten der Presse wird vor allem auf die Diskrepanz verwiesen zwischen der prunkvollen Hochzeit und den Aufrufen der deutschen Regierung, in Zeiten der Energie- und der Klimakrise Verzicht zu üben. Auch Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock standen auf der Sylter Gästeliste, was offenbar zu hohen Kosten für Personenschutz und Sicherheitsmaßnahmen führt.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist zusammen ist mit seiner Frau Charlotte in seinem Privatjet angereist.

Für den Rest gibts Energiespar-Tipps, gedrosselte Temperatur & Nullrunden. Läuft. Für Konzerne & die, die Geld haben Nicole Gohlke Linken-Politikerin

Dazu schreibt die Linken-Politikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Gohlke auf Twitter:

"#Merz düst im Privatjet zur #Lindnerhochzeit, die Lufthansa macht #Geisterflüge, die #EUTaxonomy stuft Erdgas & Atomkraft als nachhaltig ein - und für den Rest gibts Energiespar-Tipps, gedrosselte Temperatur & Nullrunden. Läuft. Für Konzerne & die, die Geld haben."

Das Bild des Oppositionschefs im Cockpit der Maschine macht im Internet die Runde.

Twitter-User Siegvard schreibt: "Es ist fast, als wollte die Elite gehasst werden."

Die Politikberaterin Katja Diehl erinnert daran, dass sich CDU-Politiker Merz einst zur "gehobenen Mittelschicht" zählte.

Andere deuten die Bilder ein wenig um.

Auch die Hochzeit als Ganzes gibt es im Meme - da hat die eigene Wahrnehmung mit der Realität nicht mehr viel zu tun.

Mit Humor nehmen es auch die, die ironisch fragen, warum es für die Lindnerhochzeit nicht eine Woche Ferien für alle gebe.