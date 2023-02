"Niemand wird auf der Straße zurückgelassen"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat auf die wachsende Kritik an der Reaktion der Behörden auf die Erdbeben reagiert. Bei seinem ersten Besuch im Katastrophengebiet räumte er "Unzulänglichkeiten" bei der Reaktion seiner Regierung ein, versprach aber, dass niemand "auf der Straße zurückgelassen" werde.

Viele Türken beklagten einen Mangel an Ausrüstung und Unterstützung. Sie warteten auf Hilfe und waren nicht in der Lage, eingeschlossene Verwandte und Nachbarn zu retten. Erdoğan sagte: "Sicherlich gab es Defizite, denn die Bedingungen waren klar. Es ist unmöglich, auf eine Katastrophe wie diese vorbereitet zu sein."

Die Bewohner der Stadt Antakya warten auf Hilfe, um ihre Angehörigen zu retten. Inmitten von Lagerfeuern stehen sie in der Kälte vor ihren eingestürzten Häusern, in denen noch Angehörige verschüttet sind - auch Abdulqader Barakat, syrischer Überlebender des Erdbebens: "Es sind vier, zwei haben wir rausgeholt und zwei sind noch drinnen. Wir hören ihre Stimmen und sie reagieren. Wir brauchen Rettungsteam, ich appelliere an die ganze Welt und die internationale Gemeinschaft, uns bei der Rettung der Kinder zu helfen."

Dennoch sind sie voller Hoffnung, die durch Bilder wie dieses genährt wird. Es handelt sich um die Rettung von Helen, einem Baby, das nach 68 Stunden aus den Trümmern gezogen wurde.

Das Beben der Stärke 7,8 vom Montag, das als das heftigste Erdbeben der Welt seit über einem Jahrzehnt gilt, hat bereits fast 12.000 Menschenleben gefordert.