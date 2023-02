Wenige kannten seinen Namen, viele sangen seine Lieder. Einer der größten Komponisten von Popmusik, Burt Bacharach, ist im Alter von 94 Jahren in Los Angeles gestorben.

Aus seiner Feder stammten zeitlose Hits we Aretha Franklins "I Say A Little Prayer", "Walk On By" von Dionne Warwick sowie ihr Hit "What The World Needs Now Is Love".

Zu den von ihm mitverfassten Songs, die die US-Charts erreichten, gehören "This Guy's in Love with You" (1968), "Raindrops Keep Fallin' on My Head" (1969), "(They Long to Be) Close to You" (1970) und "That's What Friends Are For" (1986).

Zwischen den 50er bis 80er Jahren schrieb er Hunderte Popsongs. Mehr als 1.000 Künstler:innen sangen seine Lieder.

Zusammen mit dem Texter Hal David schrieb er auch zahlreiche Filmmusik, darunter "What's New, Pussycat", "Alfie" und "The Look Of Love", ein großer Hit für Dusty Springfield.

Bacharach gewann sechs Mal den renommierten Musikpreis Grammy und drei Mal den Oscar.

Bacharach, der für seine eingängigen Melodien und üppigen Orchesterarrangements bekannt ist, war einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.