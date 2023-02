Behelfsmäßiger Friedhof in Antakya: Bulldozer heben die Gräber aus

Auf einem Feld am nordöstlichen Rand der Stadt Antakya heben Bulldozer unermüdlich Gräber aus. Hier entsteht ein behelfsmäßiger Friedhof für einige der Tausenden von Menschen, die bei dem verheerenden Erdbeben vor 6 Tagen ums Leben kamen.

Unaufhörlich halten Lastwagen und Krankenwagen, um schwarze Leichensäcke abzuladen. Bis Samstagmittag wurden bereits rund zweitausend Leichen bestattet.

Die Gräber liegen dicht beieinander und sind nur mit einer einfachen Holztafel gekennzeichnet. Eine letzte Ruhestätte im Niemandsland ...

Die Zahl der Todesopfer insgesamt steigt weiter. Am Sonntagmorgen waren es bereits über 28.000, eine Zahl, die sich laut UN "verdoppeln" könnte.

Aber immer wieder geschehen Wunder: In der syrischen Stadt Atarib konnten fünf Mitglieder einer Familie nach 129 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen.

Der 12-jährige Bürgerkrieg in Syrien erschwert die Bemühungen, die Hilfe dorthin zu bringen, wo sie benötigt wird. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass nach dem Erdbeben mehr als 5 Millionen Menschen ohne Obdach sind.

Wenn Sie spenden wollen...

Caritas International, Unicef, das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie Katastrophenhilfe haben sich zum Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammengeschlossen. Spenden können Sie über IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 BIC: COBADEFFXXX oder im Internet.

Schon vor Ort in der Türkei hilft ISAR Germany. Für die Rettungsteams können Sie ONLINE spenden. IBAN: DE25 3702 0500 0001 1825 00 BIC: BFSWDE33xxx

Ärzte ohne Grenzen unterstützt Krankenhäuser auch in Syrien. Spenden kann man auf der Webseite oder unter IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00; BIC: BFSWDE33XXX

In Österreich gibt es NACHBAR IN NOT - Erdbebenopfer Türkei und Syrien im Internet oder unter IBAN: AT75 2011 1400 4004 4001 BIC: GIBAATWWXXX