Ein orangefarbener Fluss schlängelt sich durch das Land, an der „Quelle" schießen Rauchwolken in den Himmel. Der Vulkan Mauna Loa auf der US-Insel Hawai'i ist am 27. November ausgebrochen, der Berg gilt als der größte aktive Vulkan der Welt. Vor dem Ausbruch war es rund 40 Jahre still um den Mauna Loa. Bewohntes Gebiet wird von dem Lavastrom bisher nicht gefährdet.

