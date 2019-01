"Momoland" - K-Pop erobert Dubai

"K-Pop ist einzigartig und K-Pop-Künstler haben keine Scheu, ihre Kreativität zu zeigen: mit ihrer Kleidung, ihrem Stil, ihrer Musik, ihren Melodien - deshalb haben sie Erfolg", sagt Bloggerin Fatima.

Trend auf Twitter

In Dubai wurde die Girlgroup von Hunderten von Fans erwartet: "Das sind so tolle Leute, die uns immer herzlich begrüßen und unsere Musik so sehr lieben, wie wir sie lieben", so Nancy von "Momoland".

Die Fans freuen sich, ihre Idole vor Ort erleben zu können:

"Wir sind wirklich ein Fan von ihnen, seit sie ihren Song 'Bboom Bboom' im vergangenen Jahr veröffentlicht haben. Es ist toll, dass sie gerade in Dubai sind", meint ein junger Mann.

"Ich hoffe, dass sie wieder kommen und mehr Bands mitbringen und mehr Spaß haben und in Zukunft noch mehr tolle Songs spielen", sagt eine junge Frau.

Vorbilder für Frauen

Laut der euronews-Reporterin gelten die Mädchen auch als starke Vorbilder für Frauen, was im Nahen Osten sehr geschätzt werde. Neben der Förderung des Tourismus tragen Auftritte wie die von Momoland auch zum kulturellen Austausch zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Dubai bei:

"In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es viele Koreaner, sie fühlen sich heimisch, wenn sie ihre Kultur hier erleben können, außerdem feiern wir das Jahr der Toleranz", sagt Humaid Alhammadi, Präsident der VAE-Korea Freundschaftsgesellschaft.