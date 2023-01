Halsbrecherisches Können in der Luft: Kunstflieger Husam Gamal

In dieser Folge von Meet The Locals treffen wir Husam Gamal, einen emiratischen Piloten für Flugwettbewerbe und Flugshows. Er arbeitet mit XDubai zusammen, dem größten Zentrum für Abenteuer- und Extrem-Action-Sport in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Husam Gamals Liebe zum Fliegen ließ ihn zum Kunstflieger werden. Heute ist er ein Air-Race-Pilot.

Husam Gamal hat mit 15 Jahren in der Flugschule angefangen. Nach einem Jahr hatte er seinen ersten Alleinflug. Er erinnert sich:

"Ich hatte solche Angst. Es ist eher eine Kopfsache. Der Lärm der Motoren. Ich habe versucht, mich ganz darauf einzulassen. Ich spürte es in meinem Körper und akzeptierte es mental so sehr, dass ich dachte: Damit komme ich ziemlich weit."

Jüngster Pilot in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Nachdem er im Alter von 17 Jahren als jüngster Pilot in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen Abschluss gemacht hatte, stieg er schnell die Karriereleiter hoch und wurde fünf Jahre später Kapitän. Dabei lernte er den Kunstflug kennen, d. h. Flugmanöver mit speziellen Flugzeugen, die zu Trainings-, Erholungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecken durchgeführt werden. "Ursprünglich wollte ich nur die Techniken des Bergungstrainings erlernen. Als ich jedoch übte und mehr über Kunstflug lernte, wurde ich süchtig. Das hat mich dazu gebracht, weitere Fähigkeiten zu entwickeln und meine körperliche Fitness zu verbessern", erzählt Husam Gamal.

Halsbrecherisches Können als Kunstflieger

Nach einer Zeit intensiven Trainings nahm Husam Gamal 2015 an seinem ersten Kunstflug-Wettbewerb in Kalifornien teil. "Ich belegte den letzten Platz. Man kann körperlich und geistig bereit sein, aber das qualifiziert einen nicht für einen Platz auf dem Podium. Man braucht Erfahrung und die bekommt man, wenn man mindestens 20 Mal halsbrecherisch sein Können zeigt. Das war mein Ziel", sagt er.

Er nahm an weiteren Wettbewerben teil, sammelte die Erfahrung, die er brauchte, um Selbstvertrauen aufzubauen, und gewann schließlich 2019 den ersten Platz bei der spanischen Meisterschaft. "Das war ein unglaubliches Gefühl, und eine Woche später wurde ich von Red Bull zu einem Trainingslager eingeladen, um ein qualifizierter Air Racer zu werden, was der Traum eines jeden Piloten ist", fügt der Pilot hinzu.

Im Qualifikationscamp für die Luftrennen wurde Husam Gamal einer seiner härtesten Tests unterzogen. Im Vergleich zum Kunstflug musste er ein schnelleres Flugzeug steuern, tiefer fliegen und Luftschleusen durchfliegen. "Bevor ich ins Flugzeug stieg, sagte mein Trainer: 'Das Flugzeug passt zwischen die Pylonen, behalte das einfach im Kopf'", erinnert er sich. Er hob dann ab, drehte ein paar Runden und versuchte, durch das Tor zu fliegen, drehte aber in letzter Sekunde ab. "Auf keinen Fall, das wird nicht passen, ich werde gegen die Pylonen prallen", dachte er.

"Mir gehört die Welt"

Sein Trainer schickte ihn nach Hause, aber wollte es auf jeden Fall schaffen und versuchte es noch einmal: "Als ich das Tor passierte, hatte ich das Gefühl, dass mir die Welt gehört", erinnert er sich. Am Ende des Camps qualifizierte sich Husam Gamal als Pilot für Luftrennen, musste aber eine Pause einlegen, da die Wettbewerbe wegen des Ausbruchs von Covid-19 unterbrochen wurden. "Jetzt bin ich wieder zurück im Sport, diesmal mit der Unterstützung von XDubai. Mein Ziel ist die Weltmeisterschaft und ich will den ersten Platz", sagt er selbstbewusst.